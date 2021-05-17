В Пензенской области разыскивают инвалида по подозрению в убийстве тёщи, жены и её брата
По данным источника, ранее мужчина перенёс инсульт, однако злоупотребляет алкоголем, под воздействием которого становится невменяем.
Фото © LIFE
Правоохранительные органы Пензенской области разыскивают инвалида по подозрению в убийстве тёщи, бывшей жены и её брата. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
По данным следствия, 16 мая в селе Липовка мужчина из ружья ИЖ-43 выстрелил в бывшую супругу и её мать. После этого злоумышленник проследовал в село Огарёвка, где убил брата бывшей супруги. Все потерпевшие скончались на месте от полученных ранений.
Как рассказал Лайфу источник, подозреваемым является некий 49-летний местный житель. На него было зарегистрировано ружьё ИЖ. По предварительным данным, после расправы над бывшими родственниками он скрылся в лесу около села Огарёвка. Источник уточняет, что мужчина является инвалидом (перенёс инсульт), однако злоупотребляет алкоголем, под воздействием которого становится невменяем.
Ранее Лайф рассказывал о трагедии в Нижегородской области. Там 12-летняя девочка вышла из школы, однако до дома так и не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её нашли мёртвой в лесополосе. На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве. Ему предъявили обвинение и арестовали на месяц и 28 суток.
Комментариев: 0