В Пензенской области разыскивают инвалида по подозрению в убийстве тёщи, жены и её брата

Правоохранительные органы Пензенской области разыскивают инвалида по подозрению в убийстве тёщи, бывшей жены и её брата. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

По данным следствия, 16 мая в селе Липовка мужчина из ружья ИЖ-43 выстрелил в бывшую супругу и её мать. После этого злоумышленник проследовал в село Огарёвка, где убил брата бывшей супруги. Все потерпевшие скончались на месте от полученных ранений.