Назван самый полезный жир в организме, которого не бывает слишком много
Именно он в достаточном количестве присутствует у спортсменов, что защищает их от развития различных заболеваний.
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Жир в организме человека в зависимости от его состава и свойств условно можно разделить на две категории — белый и бурый. Однако лишь один имеет полезное значение для тела, другой же может стать причиной развития серьёзных заболеваний. Об этом в эфире "Радио Sputnik" рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По её словам, у каждого человека соотношение белого и бурого жиров разное и в целом зависит от образа жизни. У людей, страдающих ожирением, наблюдается избыток именно белого жира. При чрезмерном его количестве может развиться воспаление жировой ткани, что чревато серьёзными последствиями.
"На этом фоне развивается инсулинорезистентность, преддиабет, гипертоническая болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени. Всё это ведёт к метаболическим катастрофам, к сердечно-сосудистым или онкологическим заболеваниям", — рассказала специалист в беседе с "Радио Sputnik".
В свою очередь, бурая ткань не накапливается в организме и к тому же имеет ряд полезных свойств. Главным образом это способность блокировать системное воспаление жировой ткани. Кроме того, бурый жир имеет хорошую термоизоляцию, что помогает человеку противостоять негативным воздействиям внешней окружающей среды. Нарастить эту ткань можно путём физических нагрузок на тело, отметила специалист.
"Вырабатывается бурая жировая ткань больше у людей, которые чаще находятся в прохладном температурном режиме, у людей, живущих в северных климатических условиях. Если человек всё время находится в тепле, избыточно тепло одет, всегда сильно включает батареи, у него бурой жировой ткани становится меньше", — добавила врач.
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