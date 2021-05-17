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Родные потеряли дар речи, когда умершая от CoViD бабушка заплакала за несколько минут до кремации

В Индии из-за коронавируса сложилась обстановка, близкая к катастрофической. Больницы переполнены, пациентам не хватает кислорода, а родственникам ранее приходилось сжигать тела умерших прямо на улицах.

17 мая, 12:39
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Фото © Twitter / India Today

76-летняя Шакунтала Гайквад заразилась коронавирусом, однако в сельской больнице не было свободных мест, бабушке пришлось лечиться дома. Ей становилось всё хуже, и близкие решили отвезти старушку в госпиталь в городе Барамати, Индия.

Фото © Twitter / India Today

Фото © Twitter / India Today

Однако и там семья была вынуждена стоять под дверями больницы, которая тоже оказалась переполнена. Пока они ждали помощи, бабушка потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Близкие подумали, что старушка скончалась, и отвезли её домой, где начали готовить к кремации, пишет India Today. Но их ожидало ещё одно потрясение.

Когда бабушку уже поместили на погребальные носилки, она вдруг открыла глаза и заплакала. Шокированные родственники срочно повезли её обратно в больницу, где старушка сейчас проходит лечение. По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в стране зарегистрировано более 24 миллионов случаев заражения и более 270 тысяч смертей. При этом, по мнению экспертов, реальные цифры могут быть в 5–10 раз выше, пишет Insider.

Эксперт готовился к вскрытию погибшего мотоциклиста и пришёл в ужас, когда тот внезапно задрожал

Эксперт готовился к вскрытию погибшего мотоциклиста и пришёл в ужас, когда тот внезапно задрожал

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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