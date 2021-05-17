Родные потеряли дар речи, когда умершая от CoViD бабушка заплакала за несколько минут до кремации

76-летняя Шакунтала Гайквад заразилась коронавирусом, однако в сельской больнице не было свободных мест, бабушке пришлось лечиться дома. Ей становилось всё хуже, и близкие решили отвезти старушку в госпиталь в городе Барамати, Индия.

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Однако и там семья была вынуждена стоять под дверями больницы, которая тоже оказалась переполнена. Пока они ждали помощи, бабушка потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Близкие подумали, что старушка скончалась, и отвезли её домой, где начали готовить к кремации, пишет India Today. Но их ожидало ещё одно потрясение.