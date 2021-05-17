Главный инфекционист ФМБА объяснил рост случаев ковида беспечностью россиян на майских праздниках

Ситуация с коронавирусной инфекцией будет волнообразной, но каждая следующая волна будет ниже предыдущей. Такой прогноз в беседе с РИА ФАН озвучил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Говоря о третьей волне CoVID-19 в России, специалист отметил, что "этот подъём отсрочен после майских праздников", так как в период длительных выходных россияне гуляли в местах скопления людей и забыли про меры безопасности.

"У нас этот подъём отсрочен после майских праздников: когда все ударились в гульбу, забыли про меры безопасности, как раз две недели и прошло. Некий рост действительно есть, но он некритичен. Я считаю, радикальных телодвижений ситуация не требует", — отметил эксперт.

Владимир Никифоров также объяснил невысокие темпы вакцинации в стране. По его словам, "российский народ очень не любит прививаться: и вакцина есть, и возможности есть, но нас ведь палкой же не загонишь на прививку".