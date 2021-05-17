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Главный инфекционист ФМБА объяснил рост случаев ковида беспечностью россиян на майских праздниках

По словам Владимира Никифорова, в ближайшие недели ситуация стабилизируется. Однако за спадом может последовать новая вспышка.

17 мая, 11:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ситуация с коронавирусной инфекцией будет волнообразной, но каждая следующая волна будет ниже предыдущей. Такой прогноз в беседе с РИА ФАН озвучил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Говоря о третьей волне CoVID-19 в России, специалист отметил, что "этот подъём отсрочен после майских праздников", так как в период длительных выходных россияне гуляли в местах скопления людей и забыли про меры безопасности.

"У нас этот подъём отсрочен после майских праздников: когда все ударились в гульбу, забыли про меры безопасности, как раз две недели и прошло. Некий рост действительно есть, но он некритичен. Я считаю, радикальных телодвижений ситуация не требует", — отметил эксперт.

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Владимир Никифоров также объяснил невысокие темпы вакцинации в стране. По его словам, "российский народ очень не любит прививаться: и вакцина есть, и возможности есть, но нас ведь палкой же не загонишь на прививку".

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А ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост заболеваемости коронавирусом говорит о начале третьей волны пандемии в России. Он призвал россиян вакцинироваться, так как победить болезнь, соблюдая лишь меры предосторожности, не получится.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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