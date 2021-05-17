ФАС получит доступ к системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и ООО "Оператор-ЦРПТ" подписали соглашение об информационном взаимодействии. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Согласно документу, ФАС получит доступ к информации о маркируемых товарах в электронном виде, отслеживая их полное движение от производителя до конечного потребителя. Все необходимые данные находятся в государственной информсистеме мониторинга за оборотом тех товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

"Для ФАС России это шаг к проведению исследований рынка в цифровом виде, без дополнительной нагрузки на хозяйствующие субъекты. Мы рассчитываем, что данные, содержащиеся в системе, позволят повысить оперативность и точность наших прогнозов, а также эффективнее осуществлять контроль за соблюдением антимонопольного законодательства", — заявил замруководителя ФАС России Алексей Доценко.

ФАС сможет мониторить возможные нарушения, касающиеся антиконкурентных соглашений и манипулирования цен на рынке. В службе ожидают повышения эффективности защиты прав потребителей.