ФАС получит доступ к системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке
За информацией ведомство сможет обращаться к базе данных информационной системы мониторинга.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и ООО "Оператор-ЦРПТ" подписали соглашение об информационном взаимодействии. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Согласно документу, ФАС получит доступ к информации о маркируемых товарах в электронном виде, отслеживая их полное движение от производителя до конечного потребителя. Все необходимые данные находятся в государственной информсистеме мониторинга за оборотом тех товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
"Для ФАС России это шаг к проведению исследований рынка в цифровом виде, без дополнительной нагрузки на хозяйствующие субъекты. Мы рассчитываем, что данные, содержащиеся в системе, позволят повысить оперативность и точность наших прогнозов, а также эффективнее осуществлять контроль за соблюдением антимонопольного законодательства", — заявил замруководителя ФАС России Алексей Доценко.
ФАС сможет мониторить возможные нарушения, касающиеся антиконкурентных соглашений и манипулирования цен на рынке. В службе ожидают повышения эффективности защиты прав потребителей.
Ранее в ФАС заявили о разработке специальных мер по борьбе со спам-звонками. Для этого ведомство объединило усилия с ключевыми мобильными операторами России.
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