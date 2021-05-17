Одним из столкнувшихся под Саратовом катеров управлял отставной генерал полиции

Одним из катеров, которые столкнулись на реке Каюковке в Саратовской области, управлял экс-заместитель начальника регионального ГУВД РФ по экономической безопасности. Об этом Лайфу рассказал источник.

Он объяснил, что шёл вдоль берега, когда увидел другую лодку. Как только экс-полицейский приблизился к судну, оно резко начало совершать манёвр — непонятно, поворачивать влево или делать разворот. Мужчина принялся уходить от столкновения, но аварии не удалось избежать.







По данным источника, погибший водитель второй лодки мог не увидеть другой катер во время манёвра. Поскольку со стороны генерал-майора светило солнце, то это могло затруднить видимость. У экс-полицейского в крови не было обнаружено алкоголя.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Расследование продолжается.