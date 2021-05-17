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Одним из столкнувшихся под Саратовом катеров управлял отставной генерал полиции

Со слов мужчины, он не был пьян и пытался уйти от аварии, но избежать трагедии не удалось. В результате погибли два человека.

17 мая, 11:00

Фото © LIFE

Одним из катеров, которые столкнулись на реке Каюковке в Саратовской области, управлял экс-заместитель начальника регионального ГУВД РФ по экономической безопасности. Об этом Лайфу рассказал источник.

Он объяснил, что шёл вдоль берега, когда увидел другую лодку. Как только экс-полицейский приблизился к судну, оно резко начало совершать манёвр — непонятно, поворачивать влево или делать разворот. Мужчина принялся уходить от столкновения, но аварии не удалось избежать.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По данным источника, погибший водитель второй лодки мог не увидеть другой катер во время манёвра. Поскольку со стороны генерал-майора светило солнце, то это могло затруднить видимость. У экс-полицейского в крови не было обнаружено алкоголя.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Расследование продолжается.

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Напомним, что в лодке экс-полицейского находилось ещё два человека, которые не пострадали. Одно из столкнувшихся судов перевернулось, а второе отбуксировали к берегу.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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