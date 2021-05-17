На Российском интернет-форуме поговорят о "зумерах", цифровой трансформации и digital-аудио
Площадка по традиции соберёт лучших представителей ИТ-индустрии для обмена знаниями, опытом и кейсами в рамках тематических секций.
Фото © "ВКонтакте" / "РИФ+КИБ"
19–22 мая в Подмосковье пройдёт 25-й Российский интернет-форум (РИФ), на котором традиционно прозвучат самые свежие аналитические данные по Рунету, сформируется отраслевая повестка и состоится диалог между отраслью и государством. В этом году организаторы выделили несколько ключевых тем и форматов форума для того, чтобы сделать этот диалог максимально предметным и полным.
"РИФ — это ключевое отраслевое мероприятие, которое собирает активное рунет-коммьюнити уже 25 лет подряд. В этом году ключевой особенностью форума станет расширенная программа: мы укрупняем фестивальную и нетворкинг-составляющие, а ключевым требованием к докладам, которые прозвучат на форуме, станет их эксклюзивность", — комментирует директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
В этом году главными темами форума станут:
- ИИ-трансформация
- Технологии и люди
- Digital-аудио — next step развития Интернета
- Как "зумеры" покупают бренды? Про блогеров и работу с ними
- Управление digital-продуктом
Докладчики из крупнейших компаний, таких как "Яндекс", "Альфа-банк", AliExpress, Spotify, Mail.ru, "ВКонтакте", "Газпром-медиа", МТС, "Билайн", Rassvet.Digital, Rambler.Group, расскажут об управлении digital-продуктом, трендах таргетированной рекламы, ecom-трендах, продуктовой разработке цифровых продуктов, digital-аудио, GR, data-решениях в martech-стратегиях и PR.
Организатором РИФ-2021 выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ведущих игроков российской интернет-отрасли, представителей цифровой экономики и смежных направлений.
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