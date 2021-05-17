На Российском интернет-форуме поговорят о "зумерах", цифровой трансформации и digital-аудио

19–22 мая в Подмосковье пройдёт 25-й Российский интернет-форум (РИФ), на котором традиционно прозвучат самые свежие аналитические данные по Рунету, сформируется отраслевая повестка и состоится диалог между отраслью и государством. В этом году организаторы выделили несколько ключевых тем и форматов форума для того, чтобы сделать этот диалог максимально предметным и полным.

"РИФ — это ключевое отраслевое мероприятие, которое собирает активное рунет-коммьюнити уже 25 лет подряд. В этом году ключевой особенностью форума станет расширенная программа: мы укрупняем фестивальную и нетворкинг-составляющие, а ключевым требованием к докладам, которые прозвучат на форуме, станет их эксклюзивность", — комментирует директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

В этом году главными темами форума станут:

ИИ-трансформация

Технологии и люди

Digital-аудио — next step развития Интернета

Как "зумеры" покупают бренды? Про блогеров и работу с ними

Управление digital-продуктом

Докладчики из крупнейших компаний, таких как "Яндекс", "Альфа-банк", AliExpress, Spotify, Mail.ru, "ВКонтакте", "Газпром-медиа", МТС, "Билайн", Rassvet.Digital, Rambler.Group, расскажут об управлении digital-продуктом, трендах таргетированной рекламы, ecom-трендах, продуктовой разработке цифровых продуктов, digital-аудио, GR, data-решениях в martech-стратегиях и PR.