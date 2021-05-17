Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2021, 10:31

В Кремле ответили на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По словам Дмитрия Пескова, в истории СССР были как примеры героизма и успеха, так и примеры фиаско.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о словах спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.

"Во время СССР было много героических достижений, СССР во многом спас весь мир от фашизма во время ВОВ (Великой Отечественной войны. — Прим. Лайфа). Он смог восстановиться из руин после ВОВ. И Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации. Потом было сделано много ошибок, СССР развалился. Были примеры героизма, успеха и примеры фиаско. Всё было в истории", — сказал он.

Пушков резко отреагировал на слова Чубайса о ненависти к советской власти
Пушков резко отреагировал на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Напомним, ранее Чубайс в "Твиттере" заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной лжи". По его словам, враньё наблюдалось во всех аспектах жизни государства — "будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация". Чубайс подчеркнул, что за это он и ненавидит советскую власть.

BannerImage
Алексей Дёмин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • СССР
  • Анатолий Чубайс
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar