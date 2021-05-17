В Кремле ответили на слова Чубайса о ненависти к советской власти
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По словам Дмитрия Пескова, в истории СССР были как примеры героизма и успеха, так и примеры фиаско.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о словах спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.
"Во время СССР было много героических достижений, СССР во многом спас весь мир от фашизма во время ВОВ (Великой Отечественной войны. — Прим. Лайфа). Он смог восстановиться из руин после ВОВ. И Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации. Потом было сделано много ошибок, СССР развалился. Были примеры героизма, успеха и примеры фиаско. Всё было в истории", — сказал он.
Напомним, ранее Чубайс в "Твиттере" заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной лжи". По его словам, враньё наблюдалось во всех аспектах жизни государства — "будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация". Чубайс подчеркнул, что за это он и ненавидит советскую власть.