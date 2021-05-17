Правительство пересмотрело требования безопасности в детских лагерях

Правительство объявило о новых антитеррористических требованиях к безопасности в детских лагерях и базах отдыха. Документ опубликован на сайте ведомства.

Все лагеря поделят на четыре категории, исходя из количества отдыхающих в смену и уровня региональной безопасности. Наиболее строгие требования — наличие особой системы охраны, металлоискателей, КПП и так далее — предъявят к первой категории. Заведениям из четвёртой достаточно будет проводить учения, иметь схему эвакуации, пропускной режим и тревожную кнопку.

Требования не будут распространяться на лагеря, уже охраняемые войсками Нацгвардии, например "Артек". Также вне действия постановления находятся некоторые виды внеклассовой деятельности: турслёты, спортивные соревнования и сборы длительностью до семи дней. Они будут регулироваться другими нормативными актами.