Дефицит суверенитета на Украине становится причиной того, что страна развивается в сторону ненависти к России. Так в Кремле прокомментировали недавние слова Владимира Путина об Украине как антиподе РФ.

"К нашему сожалению, на Украине наблюдается определённый дефицит суверенитета. И он заполняется теми, кто твёрдой рукой Украину направляет. И всё чаще направляет в сторону "россииненавистничества", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Россия всегда была и остаётся открытой к мирному диалогу и нормализации отношений, однако пока приходится реагировать на непредсказуемость и враждебность соседних стран, обеспечивая собственную безопасность. Концентрация вооружённых сил на границе с Украиной является результатом агрессивных действий самой Незалежной, добавил Песков.