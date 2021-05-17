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Песков объяснил слова Путина о превращении Украины в антипод России

Представитель президента отметил, что Москва по-прежнему полностью открыта к конструктивному диалогу.

17 мая, 10:10
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Дефицит суверенитета на Украине становится причиной того, что страна развивается в сторону ненависти к России. Так в Кремле прокомментировали недавние слова Владимира Путина об Украине как антиподе РФ.

"К нашему сожалению, на Украине наблюдается определённый дефицит суверенитета. И он заполняется теми, кто твёрдой рукой Украину направляет. И всё чаще направляет в сторону "россииненавистничества", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин заявил, что Украину превращают в антипод России

Путин заявил, что Украину превращают в антипод России

По его словам, Россия всегда была и остаётся открытой к мирному диалогу и нормализации отношений, однако пока приходится реагировать на непредсказуемость и враждебность соседних стран, обеспечивая собственную безопасность. Концентрация вооружённых сил на границе с Украиной является результатом агрессивных действий самой Незалежной, добавил Песков.

Ранее экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин, комментируя слова Путина, отметил, что российский лидер "именно такой лексики ещё не применял".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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