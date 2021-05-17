Кремль: Важно не допустить развития силового сценария в палестино-израильском конфликте
По словам Дмитрия Пескова, пока у Путина не было контактов ни с одной из сторон, однако при необходимости они могут быть организованы.
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В Кремле считают очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. Москва обеспокоена ракетными ударами по зданиям, в которых располагались офисы средств массовой информации, а также увеличением человеческих жертв из-за этих обстрелов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии "квартета" (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами", — отметил он.
По словам Пескова, пока у российского лидера не было контактов ни с одной из конфликтующих сторон, однако при необходимости они могут быть организованы.
В Кремле также прокомментировали слова Владимира Путина о близости палестино-израильского конфликта к российским границам.
"Ближневосточный регион находится не на другом континенте. Это смежный с нами регион — вот что имеется в виду под непосредственной близостью. Что конфликт действительно представляет опасность в случае бесконтрольного продолжения", — добавил Песков.
Напомним, воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелоне и Ашдоде. Позднее пресс-служба израильской армии сообщила, что с 10 мая по территории Израиля выпустили более трёх тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. А в МИД РФ сообщили, что Москва решительно осуждает проявление насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине.
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