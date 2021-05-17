Кремль: Важно не допустить развития силового сценария в палестино-израильском конфликте

В Кремле считают очень важным не допустить дальнейшего развития силового сценария в палестино-израильском конфликте. Москва обеспокоена ракетными ударами по зданиям, в которых располагались офисы средств массовой информации, а также увеличением человеческих жертв из-за этих обстрелов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии "квартета" (РФ, США, ООН, ЕС), и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами", — отметил он.

По словам Пескова, пока у российского лидера не было контактов ни с одной из конфликтующих сторон, однако при необходимости они могут быть организованы.

В Кремле также прокомментировали слова Владимира Путина о близости палестино-израильского конфликта к российским границам.