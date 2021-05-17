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В России предложили составить реестр профессий, спрос на которые скоро исчезнет

Также, по мнению эксперта, необходимо провести анализ востребованности специалистов на 5, 10 и 20 лет вперёд.

17 мая, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать реестр профессий, спрос на которые уменьшается, а также специализаций, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает RT.

Кудж отметил, что к 2022 году из-за бурного развития технологий многие люди имеют реальную возможность потерять рабочие места. В основном это будут рабочие специальности, но под угрозой исчезновения также оказались и профессии, требующие высшего образования.

"Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет", — говорится в его обращении.

Миллиардер перечислил три главные профессии будущего

Миллиардер перечислил три главные профессии будущего

Кроме того, Кудж предлагает дать указание центрам ответственности провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на 5, 10 и 20 лет вперёд. Он также предложил запустить специальную программу переподготовки специалистов и предоставить право представителям включённых в реестр профессий на получение бесплатного второго высшего образования.

Профессор объяснил, какие профессии вскоре исчезнут

Профессор объяснил, какие профессии вскоре исчезнут

Ранее эксперт дала советы представителям профессий, которым предрекли исчезновение. По её мнению, в условиях современного мира любой человек может переучиться на новую специальность или повысить свою квалификацию.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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