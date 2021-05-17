В России предложили составить реестр профессий, спрос на которые скоро исчезнет
Также, по мнению эксперта, необходимо провести анализ востребованности специалистов на 5, 10 и 20 лет вперёд.
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Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать реестр профессий, спрос на которые уменьшается, а также специализаций, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает RT.
Кудж отметил, что к 2022 году из-за бурного развития технологий многие люди имеют реальную возможность потерять рабочие места. В основном это будут рабочие специальности, но под угрозой исчезновения также оказались и профессии, требующие высшего образования.
"Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет", — говорится в его обращении.
Кроме того, Кудж предлагает дать указание центрам ответственности провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на 5, 10 и 20 лет вперёд. Он также предложил запустить специальную программу переподготовки специалистов и предоставить право представителям включённых в реестр профессий на получение бесплатного второго высшего образования.
Ранее эксперт дала советы представителям профессий, которым предрекли исчезновение. По её мнению, в условиях современного мира любой человек может переучиться на новую специальность или повысить свою квалификацию.
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