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Генконсул Германии назвал длину недостроенного участка "Северного потока – 2"

По его словам, этот проект имеет для Берлина особенную важность, поскольку позволит в перспективе диверсифицировать энергетику.

17 мая, 09:36
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Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Строительство газопровода "Северный поток – 2" почти реализовано, на сегодняшний день осталось проложить всего 80 километров труб. Об этом заявил в понедельник генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. По словам дипломата, газопровод имеет для Берлина особенную важность, поскольку позволит в перспективе диверсифицировать энергетику.

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"Более детальной информацией я, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет построен", — уточнил он во время общения с журналистами.

На днях канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее завершить строительство газопровода "Северный поток – 2".

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Проект газопровода, как уже сообщал Лайф, предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он находится уже на завершающей стадии строительства, но США по-прежнему всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

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В "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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