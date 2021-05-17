Генконсул Германии назвал длину недостроенного участка "Северного потока – 2"

Строительство газопровода "Северный поток – 2" почти реализовано, на сегодняшний день осталось проложить всего 80 километров труб. Об этом заявил в понедельник генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. По словам дипломата, газопровод имеет для Берлина особенную важность, поскольку позволит в перспективе диверсифицировать энергетику.

"Более детальной информацией я, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет построен", — уточнил он во время общения с журналистами.