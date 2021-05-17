В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил покупки оружия
Если документ будет принят, то медицинское освидетельствование будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства гражданина.
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Группа депутатов "Единой России" в понедельник внесла в Госдуму законопроект, цель которого — усилить госконтроль за оборотом оружия и ужесточить прохождение медицинского освидетельствования. Об этом в своём телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы, глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Если закон будет принят, то медицинское освидетельствование для желающих купить оружие будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства, что исключит возможность предоставления подложных справок, полученных в частных клиниках. Справка должна включать в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.
Помимо этой меры парламентарии предлагают рассмотреть вариант ввода электронного учёта оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.
При этом закон в некотором роде облегчит жизнь законопослушным гражданам. Им больше не нужно будет заниматься бумажной волокитой: все справки будут отправляться напрямую в Росгвардию в электронном виде.
"В случае положительно проведённого медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией", — говорится в сопроводительных документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Кроме того, Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им.
Ранее Лайф писал о предложении главы Росгвардии Виктора Золотова вновь повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года. Он также выступил за то, чтобы справки для разрешения на покупку огнестрела выдавали только государственные клиники.
Комментариев: 1
«Смакование» насилия, убийств: в видеороликах, в компьютерных играх, в новостях по СМИ, во всевозможных роликах у блоггеров, где это утверждается как «естественный» образ жизни, запечатлевается молодыми душами в качестве нормы поведения… — действия создателей и распространителей произведений такого антиискусства следует признать преступными — пред человечеством. Вдумаемся в такой пример: огромное множество людей нашей страны, подвергшихся извращенной идеологической обработке на протяжении десятилетий, теперь не оказываются способным вмещать представление о любви. Представим себе: если бы детям с детства прививали уважительное отношение к чужим жизням, объясняли бы закон их неприкосновенности (за исключением лишь некоторых случаев самозащиты или защиты других) — то ведь насколько бы нравственным стало всё общество! Внедрение в менталитет общества основополагающих мировоззренческих знаний о смысле наших жизней и правильных взаимоотношениях человека с окружающим его миром, включая Бога (Учение Иисуса Христа), и работу с духовным сердцем, в том числе, помогли бы значительно снизить уровни преступности. Ведь, в частности, если нет понимания доброты и истинного Богоцентризма, то естественным доминирующим стимулом к поступкам большинства людей оказывается всего лишь примитивный эгоизм. Именно отсюда, в том числе, — и неумение поставить себя на место того, кого обкрадывают, кого унижают, избивают, убивают. Вывод: Когда у народа нет истинного философско-религиозного знания, нет понимания того, зачем мы здесь, на Земле, оказались и как нам здесь надо жить, — сколько бы раз ни менялись государственная власть и государственный строй, — всё равно добра не будет! Корень всех проблем России — в отсутствии понимания людьми смысла своих жизней (он заключается в совершенствовании души, а не её деградации). Первым качеством, которое нам надо осваивать, является многоаспектная любовь — как нежность, ласковость, благодарность, почтение к достойным того, забота о других, прощение им, предпочтение интересов других — своим интересам, жизнь ради блага других, самопожертвенность ради них. Истинная любовь — возможна только на фоне (разумно) внедряемой в свою жизнь непривязанности к “земным” благам.