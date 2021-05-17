В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил покупки оружия

Если документ будет принят, то медицинское освидетельствование будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства гражданина.

Группа депутатов "Единой России" в понедельник внесла в Госдуму законопроект, цель которого — усилить госконтроль за оборотом оружия и ужесточить прохождение медицинского освидетельствования. Об этом в своём телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы, глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Если закон будет принят, то медицинское освидетельствование для желающих купить оружие будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства, что исключит возможность предоставления подложных справок, полученных в частных клиниках. Справка должна включать в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Помимо этой меры парламентарии предлагают рассмотреть вариант ввода электронного учёта оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

При этом закон в некотором роде облегчит жизнь законопослушным гражданам. Им больше не нужно будет заниматься бумажной волокитой: все справки будут отправляться напрямую в Росгвардию в электронном виде.

"В случае положительно проведённого медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией", — говорится в сопроводительных документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Кроме того, Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им.