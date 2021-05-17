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Опубликовано 17 мая 2021, 12:25

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил покупки оружия

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Если документ будет принят, то медицинское освидетельствование будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства гражданина.

Группа депутатов "Единой России" в понедельник внесла в Госдуму законопроект, цель которого — усилить госконтроль за оборотом оружия и ужесточить прохождение медицинского освидетельствования. Об этом в своём телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы, глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Если закон будет принят, то медицинское освидетельствование для желающих купить оружие будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства, что исключит возможность предоставления подложных справок, полученных в частных клиниках. Справка должна включать в себя химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

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Помимо этой меры парламентарии предлагают рассмотреть вариант ввода электронного учёта оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

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При этом закон в некотором роде облегчит жизнь законопослушным гражданам. Им больше не нужно будет заниматься бумажной волокитой: все справки будут отправляться напрямую в Росгвардию в электронном виде.

"В случае положительно проведённого медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией", — говорится в сопроводительных документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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Кроме того, Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им.

Ранее Лайф писал о предложении главы Росгвардии Виктора Золотова вновь повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года. Он также выступил за то, чтобы справки для разрешения на покупку огнестрела выдавали только государственные клиники.

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Георгий Грачев
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