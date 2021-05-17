В Сети появилось видео избиения белух тренером Приморского океанариума

В Приморском океанариуме прокомментировали ролик с избиением белух. Видео © PrimaMedia

В Сети появилось видео из Приморского океанариума во Владивостоке, на котором тренер избивает двух белух. Кадры с камеры наблюдения, установленной возле бассейна, опубликовало издание PrimaMedia.

В ролике мужчина пытается что-то объяснить белухам. Млекопитающие его не слушаются, за что одно животное получает рукой по голове, а другому достаётся ударом с ноги. После этого видео обрывается. За белух уже заступились зоозащитники из организации Free Russian Whales. В ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением.

Как сообщает РИА "Новости", в океанариуме прокомментировали инцидент с избиением. Там отметили, что после публикации ролика проводится внутреннее расследование. Кроме того, в пресс-службе действия тренера объяснили агрессией со стороны одной белухи по отношению к другой.

"В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное", — сообщили в учреждении.