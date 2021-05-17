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В Сети появилось видео избиения белух тренером Приморского океанариума

В учреждении уже прокомментировали инцидент и объяснили действия сотрудника агрессией со стороны одного животного по отношению к другому.

17 мая, 09:03

В Приморском океанариуме прокомментировали ролик с избиением белух. Видео © PrimaMedia

В Сети появилось видео из Приморского океанариума во Владивостоке, на котором тренер избивает двух белух. Кадры с камеры наблюдения, установленной возле бассейна, опубликовало издание PrimaMedia.

В ролике мужчина пытается что-то объяснить белухам. Млекопитающие его не слушаются, за что одно животное получает рукой по голове, а другому достаётся ударом с ноги. После этого видео обрывается. За белух уже заступились зоозащитники из организации Free Russian Whales. В ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением.

Как сообщает РИА "Новости", в океанариуме прокомментировали инцидент с избиением. Там отметили, что после публикации ролика проводится внутреннее расследование. Кроме того, в пресс-службе действия тренера объяснили агрессией со стороны одной белухи по отношению к другой.

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"В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное", — сообщили в учреждении.

За всю историю существования Приморского океанариума в нём произошло 19 резонансных случаев, связанных с гибелью животных. Только за 2014 год там по разным причинам погибло шесть млекопитающих. Годом позже из-за болезни погибла белуха, а в 2016-м скончалось семь животных, причём, по данным из неофициальных источников, одно из них было забито тупым предметом. В 2017 году по неизвестным причинам погиб дельфин, было возбуждено уголовное дело. Осенью того же года, запутавшись в сетях, задохнулась белуха.

Ранее Лайф сообщал, что правительство готовит законопроект, запрещающий добычу китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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