Старшеклассница сдала друга, который "в шутку" сказал о плане устроить расстрел в московской школе

В Москве 16-летний парень рассказал своей 15-летней подруге о том, что планирует прийти в школу и устроить расстрел. Испуганная школьница сообщила об этом своей матери, которая и обратилась к полицейским. Об этом Лайфу рассказал источник.

После этого домой к юноше приехал наряд полиции. В ходе беседы подросток рассказал, что это была всего лишь шутка и на самом деле он не планировал идти на преступление. Тем не менее, по данным нашего собеседника, дома у школьника нашли пневматический автомат, пневматический пистолет, револьвер и пустой тубус от ручного противотанкового гранатомёта.

Оперативники разбираются в обстоятельствах инцидента.