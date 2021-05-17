Старшеклассница сдала друга, который "в шутку" сказал о плане устроить расстрел в московской школе
При обыске дома у подростка оперативники нашли несколько единиц огнестрельного оружия и пустой тубус от РПГ.
Фото © LIFE
В Москве 16-летний парень рассказал своей 15-летней подруге о том, что планирует прийти в школу и устроить расстрел. Испуганная школьница сообщила об этом своей матери, которая и обратилась к полицейским. Об этом Лайфу рассказал источник.
После этого домой к юноше приехал наряд полиции. В ходе беседы подросток рассказал, что это была всего лишь шутка и на самом деле он не планировал идти на преступление. Тем не менее, по данным нашего собеседника, дома у школьника нашли пневматический автомат, пневматический пистолет, револьвер и пустой тубус от ручного противотанкового гранатомёта.
Оперативники разбираются в обстоятельствах инцидента.
Ранее Лайф подробно рассказывал о стрельбе в казанской гимназии № 175, которая произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.
Комментариев: 3
"Старшеклассница сдала друга". Сдавать - значит предавать. Вы там в порядке такие заголовки писать про такие вещи? Не понимаете какое отношение это формирует к "сдающим"? Вон, один уже пишет, что она "ябеда". arkadiyf, ты сам, часом, не из этих, "божественных"?
> Старшеклассница сдала друга
Нашёл с кем шутить,с ябедой..