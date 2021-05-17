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Старшеклассница сдала друга, который "в шутку" сказал о плане устроить расстрел в московской школе

При обыске дома у подростка оперативники нашли несколько единиц огнестрельного оружия и пустой тубус от РПГ.

17 мая, 09:10
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Москве 16-летний парень рассказал своей 15-летней подруге о том, что планирует прийти в школу и устроить расстрел. Испуганная школьница сообщила об этом своей матери, которая и обратилась к полицейским. Об этом Лайфу рассказал источник.

После этого домой к юноше приехал наряд полиции. В ходе беседы подросток рассказал, что это была всего лишь шутка и на самом деле он не планировал идти на преступление. Тем не менее, по данным нашего собеседника, дома у школьника нашли пневматический автомат, пневматический пистолет, револьвер и пустой тубус от ручного противотанкового гранатомёта.

Оперативники разбираются в обстоятельствах инцидента.

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Ранее Лайф подробно рассказывал о стрельбе в казанской гимназии № 175, которая произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

"Это не провоцирует шутинг" — психологи реабилитировали компьютерные игры

"Это не провоцирует шутинг" — психологи реабилитировали компьютерные игры

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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Комментариев: 3

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Михаил Бурнойвчера в 02:56

"Старшеклассница сдала друга". Сдавать - значит предавать. Вы там в порядке такие заголовки писать про такие вещи? Не понимаете какое отношение это формирует к "сдающим"? Вон, один уже пишет, что она "ябеда". arkadiyf, ты сам, часом, не из этих, "божественных"?

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Михаил Бурнойвчера в 02:55

> Старшеклассница сдала друга

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arkadiyf17 мая, 13:21

Нашёл с кем шутить,с ябедой..

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