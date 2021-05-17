Польские спецслужбы отчитались о поимке предполагаемого российского шпиона
Сообщается, что 43-летний задержанный уже признался во вменяемых ему действиях. Суд назначил ему трёхмесячный арест.
Фото © Pixabay
Польские спецслужбы задержали гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу местных силовых ведомств, Станислав Жарын. По версии следствия, 43-летний подозреваемый предоставлял российской стороне некую "информацию и материалы из военной отрасли", а также о юридических лицах и гражданах Польши. Со слов Жарына, предполагаемый шпион признал свою вину.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По требованию прокурора он арестован на три месяца. Другие материалы дела засекречены.
Ранее ВС Белоруссии заявили о развитии военной инфраструктуры НАТО у границ республики. Речь идёт, в частности, о модернизации аэродромов на территории Польши и стран Балтии, отметили в Генштабе.
"Браво Путину!" Французы поддержали решение РФ о внесении США и Чехии в перечень недружественных стран
Напомним, на прошлой неделе лидеры девяти стран Восточной Европы ("Бухарестская девятка") выступили с заявлением, в котором раскритиковали действия России на мировой арене. По итогам ежегодного саммита подписали документ главы Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и той самой Польши.
Комментариев: 0