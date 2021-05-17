Польские спецслужбы отчитались о поимке предполагаемого российского шпиона

Польские спецслужбы задержали гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу местных силовых ведомств, Станислав Жарын. По версии следствия, 43-летний подозреваемый предоставлял российской стороне некую "информацию и материалы из военной отрасли", а также о юридических лицах и гражданах Польши. Со слов Жарына, предполагаемый шпион признал свою вину.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По требованию прокурора он арестован на три месяца. Другие материалы дела засекречены.