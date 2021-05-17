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У отца Цоя в день рождения угнали автомобиль

Пенсионер подал заявление на следующий день после исчезновения своего синего Volkswagen.

17 мая, 09:29
<p>Фото © <a href="https://www.kinomannia.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinomannia.ru</a></p>

Фото © kinomannia.ru

В Санкт-Петербурге у Роберта Цоя, отца легендарного лидера группы "Кино", прямо в его день рождения, 15 мая, угнали автомобиль. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Заявитель рассказал, что машина пропала в ночь на 15 мая с проезжей части у дома 124/1 по Гражданскому проспекту", — говорится в сообщении.

"Мне это всё надоело". Отец Виктора Цоя отказался судиться с режиссёром фильма о сыне

"Мне это всё надоело". Отец Виктора Цоя отказался судиться с режиссёром фильма о сыне

Сам Роберт Максимович рассказал, что пропажу своего синего Volkswagen заметил только в восемь часов утра, когда вышел из дома. Ущерб составил 245 тысяч рублей. Также известно, что заявил о пропаже автомобиля он только вечером следующего дня.

Ранее сын Виктора Цоя подал иск на режиссёра Учителя и кинопрокатчиков фильма о его отце. В суд он обратился ещё в конце октября, до выхода ленты. Однако по ряду причин картина успела выйти раньше, чем дело дошло до сколько-нибудь активной стадии рассмотрения вопроса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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