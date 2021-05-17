У отца Цоя в день рождения угнали автомобиль

В Санкт-Петербурге у Роберта Цоя, отца легендарного лидера группы "Кино", прямо в его день рождения, 15 мая, угнали автомобиль. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Заявитель рассказал, что машина пропала в ночь на 15 мая с проезжей части у дома 124/1 по Гражданскому проспекту", — говорится в сообщении.

Сам Роберт Максимович рассказал, что пропажу своего синего Volkswagen заметил только в восемь часов утра, когда вышел из дома. Ущерб составил 245 тысяч рублей. Также известно, что заявил о пропаже автомобиля он только вечером следующего дня.