СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к звезде "Чертаново" Сергею Пиняеву

"Барселона" интересуется звездой футбольной школы "Чертаново" Сергеем Пиняевым. Об этом пишет " Спорт-экспресс ". Также отмечается, что каталонский клуб намерен подписать с молодым талантом контракт и отдать его в аренду в "Химки".

"Пока говорить об этом рано. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договорённостях рано говорить. На клуб никто не выходил. Что касается поста Сергея в "Инстаграме", то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушёл в отпуск", — приводит слова директора "Чертаново" Ильи Савченко "Чемпионат".