СМИ сообщили об интересе "Барселоны" к звезде "Чертаново" Сергею Пиняеву
Правда, в самом "Чертаново" эту информацию не подтверждают.
Фото © Пресс-служба ФК "Чертаново"
"Барселона" интересуется звездой футбольной школы "Чертаново" Сергеем Пиняевым. Об этом пишет "Спорт-экспресс". Также отмечается, что каталонский клуб намерен подписать с молодым талантом контракт и отдать его в аренду в "Химки".
В самом "Чертаново" это не подтверждают.
"Пока говорить об этом рано. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договорённостях рано говорить. На клуб никто не выходил. Что касается поста Сергея в "Инстаграме", то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушёл в отпуск", — приводит слова директора "Чертаново" Ильи Савченко "Чемпионат".
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