СК составил социальный портрет участников апрельской незаконной акции в Петербурге
Основной костяк — это безработные, приезжие из других регионов и школьники 14–15 лет, которые, по оценкам ведомства, мало разбираются в происходящем в стране, но являются большими любителями "движухи".
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Костяк участников несогласованной акции протеста, которая прошла в Санкт-Петербурге 21 апреля, состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на открытии Международного молодёжного юридического форума в понедельник.
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"Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работают и не учатся, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областей", — перечислил он.
Бастрыкин в отдельную группу выделил неудавшихся бизнесменов, которые выражают свой протест в основном из-за падения доходов или краха своего дела. Он также добавил, что среди школьников встречаются 14–15-летние любители "движухи", которые мало что смыслят в происходящем в стране.
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Лайф уже рассказывал, что в Санкт-Петербурге 21 апреля состоялась несогласованная акция, в рамках которой собравшиеся хотели выразить поддержку Алексею Навальному. Во время митинга скандировали политические лозунги, некоторые держали в руках плакаты. Стражи порядка перед митингом перекрыли подходы и подъезды к Дворцовой площади. Силовики выставили ограждения и перегородили пути автозаками и уборочной техникой. Всего на несогласованную акцию в Петербурге вышло около четырёх с половиной тысяч человек, что ничтожно мало, учитывая тот факт, что это один из крупнейших городов России.
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