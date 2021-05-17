СК составил социальный портрет участников апрельской незаконной акции в Петербурге

Костяк участников несогласованной акции протеста, которая прошла в Санкт-Петербурге 21 апреля, состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на открытии Международного молодёжного юридического форума в понедельник.

"Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работают и не учатся, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областей", — перечислил он.

Бастрыкин в отдельную группу выделил неудавшихся бизнесменов, которые выражают свой протест в основном из-за падения доходов или краха своего дела. Он также добавил, что среди школьников встречаются 14–15-летние любители "движухи", которые мало что смыслят в происходящем в стране.