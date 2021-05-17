Избиение подростка бизнесменом на детской площадке в Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге бизнесмен избил подростка на детской площадке. Видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего бизнесмена, который жестоко избил подростка на детской площадке. Инцидент произошёл 16 мая во дворе дома по улице Большая Зеленина.

Предварительной причиной избиения стало то, что школьник, раскачиваясь на качелях, задел девочку, а отец за неё вступился. В результате подростка доставили в больницу с травмой головы и переломом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения бизнесмену.