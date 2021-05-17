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В Кремле отреагировали на письмо Пашиняна о просьбе оказать военную помощь Армении

По словам Дмитрия Пескова, Москва находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

17 мая, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, получил ли Владимир Путин письмо и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. По словам представителя Кремля, "все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов".

"Российская и армянские стороны в постоянном контакте. Мы в постоянном контакте и с Баку. Путин является убеждённым сторонником безальтернативности трёхсторонних договорённостей [по вопросу Нагорного Карабаха]. Сейчас прикладываются усилия по разрядке напряжённости на границе", — сказал Песков.

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Напомним, что ранее президент Армении Никол Пашинян направил Путину письмо с просьбой оказать военную помощь Армении. При этом ранее Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако в ходе беседы не просил главу государства о помощи.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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