В Кремле отреагировали на письмо Пашиняна о просьбе оказать военную помощь Армении
По словам Дмитрия Пескова, Москва находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, получил ли Владимир Путин письмо и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. По словам представителя Кремля, "все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов".
"Российская и армянские стороны в постоянном контакте. Мы в постоянном контакте и с Баку. Путин является убеждённым сторонником безальтернативности трёхсторонних договорённостей [по вопросу Нагорного Карабаха]. Сейчас прикладываются усилия по разрядке напряжённости на границе", — сказал Песков.
Напомним, что ранее президент Армении Никол Пашинян направил Путину письмо с просьбой оказать военную помощь Армении. При этом ранее Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако в ходе беседы не просил главу государства о помощи.
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