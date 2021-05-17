В Кремле отреагировали на письмо Пашиняна о просьбе оказать военную помощь Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, получил ли Владимир Путин письмо и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. По словам представителя Кремля, "все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов".

"Российская и армянские стороны в постоянном контакте. Мы в постоянном контакте и с Баку. Путин является убеждённым сторонником безальтернативности трёхсторонних договорённостей [по вопросу Нагорного Карабаха]. Сейчас прикладываются усилия по разрядке напряжённости на границе", — сказал Песков.