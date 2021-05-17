Заседание по делу ФБК перенесли на 9 июня

Мосгорсуд отложил рассмотрение иска прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы организации, связанной с Алексеем Навальным. Заседание должно состояться 9 июня. По данным СМИ, сторона защиты принесла в суд более 400 страниц новых документов. Вероятно, суду требуется время на их изучение.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК.