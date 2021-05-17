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Песков — о возможном ужесточении оружейных законов: Предстоит большая экспертная работа

По его словам, при разработке новых правил соображения безопасности будут на первом месте, однако также важно не навредить интересам граждан страны.

17 мая, 10:17
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

В Кремле отреагировали на внесение в Госдуму законопроекта об ужесточении правил покупки оружия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предстоит большая экспертная работа, прежде чем этот документ вступит в силу.

"Потребуется, безусловно, серьёзная скрупулёзная работа. Чтобы были учтены все озабоченности, в то же время не навредить интересам граждан, охотникам. Но, естественно, соображения безопасности должны быть на первом месте", — сказал он.

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Напомним, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил покупки оружия. Если документ будет принят, то медицинское освидетельствование будет проводиться только в муниципальных и государственных медучреждениях и только по месту жительства гражданина.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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