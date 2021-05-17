Песков — о возможном ужесточении оружейных законов: Предстоит большая экспертная работа

В Кремле отреагировали на внесение в Госдуму законопроекта об ужесточении правил покупки оружия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предстоит большая экспертная работа, прежде чем этот документ вступит в силу.

"Потребуется, безусловно, серьёзная скрупулёзная работа. Чтобы были учтены все озабоченности, в то же время не навредить интересам граждан, охотникам. Но, естественно, соображения безопасности должны быть на первом месте", — сказал он.