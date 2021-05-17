В Кремле отреагировали на предложения Киева об обмене Медведчука: Это их внутренняя кухня
Москва не может понять мотивации и условий Украины, а также того, спросили ли самого политика об этом, отметил Дмитрий Песков.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Москва вряд ли может серьёзно рассматривать предложение Киева об обмене главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на осуждённых в РФ украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это внутриукраинская политическая кухня. Не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли сам украинский политик с кем-то меняться? Это достаточно несформулированная идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то серьёзно рассматривать", — отметил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал арест Виктора Медведчука, указав на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине. Глава государства также сообщил, что Украину превращают в антипод России.
Напомним, в марте этого года в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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