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Обновлённое общество "Знание" проведёт просветительский марафон с 20 по 22 мая

Площадками мероприятия станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград.

17 мая, 10:29
<p>Фото © Российское общество "Знание" / <a href="https://vk.com/albums-135454514" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ВКонтакте"</a></p>

Фото © Российское общество "Знание" / "ВКонтакте"

Общество "Знание" организует 20–22 мая в восьми российских городах просветительский марафон "Новое знание". Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе организации. Площадками марафона станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с людьми, которые создают эти достижения, с историями их личностного и профессионального развития. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания.

"Нам важно бережно хранить и приумножать интеллектуальное наследие общества "Знание". С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьёмся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш марафон — первый шаг на пути к этой цели", — прокомментировал гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Спикерами марафона выступят более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники главы государства Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, журналист Владимир Познер и многие другие.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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