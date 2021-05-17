Обновлённое общество "Знание" проведёт просветительский марафон с 20 по 22 мая

Общество "Знание" организует 20–22 мая в восьми российских городах просветительский марафон "Новое знание". Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе организации. Площадками марафона станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с людьми, которые создают эти достижения, с историями их личностного и профессионального развития. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания.

"Нам важно бережно хранить и приумножать интеллектуальное наследие общества "Знание". С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьёмся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш марафон — первый шаг на пути к этой цели", — прокомментировал гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль.