Генконсул США покинула Урал, пообещав накормить американцев пельменями

Генеральный консул США Эми Сторроу покинула Екатеринбург. Дипломат поблагодарила город и людей, с которыми ей довелось поработать, и отметила, что диппредставительство 27 лет объединяло Штаты с Уралом и Западной Сибирью.

Сторроу выразила благодарность за то, что была частью екатеринбургского сообщества, и пообещала рассказать американцам о духе Урала и о том, как много общего у людей из США и России.

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями!" — пообещала американка в официальном аккаунте американского диппредставительства в "Инстаграме".