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Генконсул США покинула Урал, пообещав накормить американцев пельменями

Свой пост Эми Сторроу покинула в связи с закрытием диппредставительства в Екатеринбурге. При этом дипломат надеется, что Госдепартамент в будущем возродит консульство.

17 мая, 10:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/yekaterinburg.usconsulate/photos/a.126296514081439/4081548388556212/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральное консульство США в Екатеринбурге</a></p>

Фото © Facebook / Генеральное консульство США в Екатеринбурге

Генеральный консул США Эми Сторроу покинула Екатеринбург. Дипломат поблагодарила город и людей, с которыми ей довелось поработать, и отметила, что диппредставительство 27 лет объединяло Штаты с Уралом и Западной Сибирью.

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Сторроу выразила благодарность за то, что была частью екатеринбургского сообщества, и пообещала рассказать американцам о духе Урала и о том, как много общего у людей из США и России.

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями!" пообещала американка в официальном аккаунте американского диппредставительства в "Инстаграме".

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Ранее пресс-секретарь Посольства США Ребекка Росс, которая также должна покинуть РФ, назвала честью свою работу в Москве.

Напомним, Белый дом в рамках новых санкций решил выслать из США часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В свою очередь, 16 апреля МИД РФ объявил об ответных мерах. Помимо предложения десяти американским дипломатам покинуть страну Москва рекомендовала послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций, что он и сделал 22 апреля. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ. Десять дипломатов США, объявленных персонами нон грата, должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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