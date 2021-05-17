Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с руководством NED от лица Тихановской

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника побеседовали с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED). Об этом сообщает RT.

Со стороны фонда по видеосвязи выступали президент Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова — старший специалист по программам NED в Европе.

Помимо разговоров о политической ситуации в Белоруссии сотрудники организации много времени уделили и теме России.

"У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны, по сути, ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми, насколько это возможно", — сказал руководитель NED "Тихановской" в ходе конференции.

Гершман согласился помочь лже-Тихановской объединить усилия с российским протеже NED (им в организации называют Волкова) и заявил, что NED может помочь "установить связи между группами в Белоруссии и России".

Большую часть видеоконференции говорили именно представители американского фонда. Когда в беседу всё же вступила "Тихановская" (она же Вован и Лексус), она изобразила слёзы и заявила об отсутствии денег у "белорусской оппозиции". В ответ на это её собеседники заверили, что финансовые вопросы можно решить, однако деньги будут выделяться только на критические нужды.

После этого "Тихановская" буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны лжеоппозиционерки прозвучала нарезка из фраз Александра Лукашенко и слова "майора КГБ" о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию.

Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Европарламента от лица Тихановской и получили приглашение в Брюссель. Политик рассказал о планах ЕС ввести новые санкции в отношении Москвы.