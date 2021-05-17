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Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с руководством NED от лица Тихановской

Они обсудили выборы в России и Белоруссии, поддержку протестов, а также гранты "на критические нужды".

17 мая, 10:49
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/theprankvideo?z=photo-37359595_456239155/photos-37359595" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пранкеры Вован и Лексус</a>"</p>

Фото © VK / "Пранкеры Вован и Лексус"

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника побеседовали с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED). Об этом сообщает RT.

Со стороны фонда по видеосвязи выступали президент Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова — старший специалист по программам NED в Европе.

Помимо разговоров о политической ситуации в Белоруссии сотрудники организации много времени уделили и теме России.

"У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны, по сути, ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми, насколько это возможно", — сказал руководитель NED "Тихановской" в ходе конференции.

Гершман согласился помочь лже-Тихановской объединить усилия с российским протеже NED (им в организации называют Волкова) и заявил, что NED может помочь "установить связи между группами в Белоруссии и России".

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Большую часть видеоконференции говорили именно представители американского фонда. Когда в беседу всё же вступила "Тихановская" (она же Вован и Лексус), она изобразила слёзы и заявила об отсутствии денег у "белорусской оппозиции". В ответ на это её собеседники заверили, что финансовые вопросы можно решить, однако деньги будут выделяться только на критические нужды.

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После этого "Тихановская" буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны лжеоппозиционерки прозвучала нарезка из фраз Александра Лукашенко и слова "майора КГБ" о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию.

Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Европарламента от лица Тихановской и получили приглашение в Брюссель. Политик рассказал о планах ЕС ввести новые санкции в отношении Москвы.

* Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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