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Регулятор ФРГ одобрил дальнейшую укладку "Северного потока – 2"

Речь идёт об укладке труб на двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне.

17 мая, 11:08
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/searching-for-the-optimal-route-502/?page=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2.com</a></p>

Фото © nord-stream2.com

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) одобрило дальнейшую укладку труб для "Северного потока – 2" в водах ФРГ. Однако работы можно будет начать только в конце мая. Об этом сообщается в заявлении регулятора.

"После тщательного взвешивания всех интересов это распоряжение было необходимо для укладки труб на два километра, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства", — отмечается в заявлении ведомства.

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Речь идёт об укладке труб в германской исключительной экономической зоне при помощи судов, оснащённых системой якорного позиционирования (примером является трубоукладчик "Фортуна").

Ранее генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" почти реализовано, на сегодняшний день осталось проложить всего 80 километров труб.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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