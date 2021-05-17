Регулятор ФРГ одобрил дальнейшую укладку "Северного потока – 2"

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) одобрило дальнейшую укладку труб для "Северного потока – 2" в водах ФРГ. Однако работы можно будет начать только в конце мая. Об этом сообщается в заявлении регулятора.

"После тщательного взвешивания всех интересов это распоряжение было необходимо для укладки труб на два километра, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства", — отмечается в заявлении ведомства.

Речь идёт об укладке труб в германской исключительной экономической зоне при помощи судов, оснащённых системой якорного позиционирования (примером является трубоукладчик "Фортуна").