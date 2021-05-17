Экс-директора центра им. Хруничева приговорили к 5 годам колонии за растрату

Бывший глава центра им. М.В. Хруничева Александр Селиверстов был признан виновным в растрате 108 миллионов рублей и приговорён Дорогомиловским судом Москвы к пяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде пяти лет колонии", — говорится в сообщении.

Кроме того, его бывшие заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев приговорены к четырём с половиной годам колонии общего режима каждый. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.