Экс-директора центра им. Хруничева приговорили к 5 годам колонии за растрату
Его заместители получили по четыре с половиной года. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
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Бывший глава центра им. М.В. Хруничева Александр Селиверстов был признан виновным в растрате 108 миллионов рублей и приговорён Дорогомиловским судом Москвы к пяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде пяти лет колонии", — говорится в сообщении.
Кроме того, его бывшие заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев приговорены к четырём с половиной годам колонии общего режима каждый. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.
По версии следствия, в 2011 году обвиняемые создали организованную группу и вплоть до 2015-го совершили растрату на сумму свыше 108 миллионов рублей путём заключения договоров на поставку продукции компании по завышенным ценам. По данным следствия, наценка на поставлявшуюся металлопродукцию достигала 102%.
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