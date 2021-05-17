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Экс-директора центра им. Хруничева приговорили к 5 годам колонии за растрату

Его заместители получили по четыре с половиной года. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

17 мая, 11:15
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Бывший глава центра им. М.В. Хруничева Александр Селиверстов был признан виновным в растрате 108 миллионов рублей и приговорён Дорогомиловским судом Москвы к пяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде пяти лет колонии", — говорится в сообщении.

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Кроме того, его бывшие заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев приговорены к четырём с половиной годам колонии общего режима каждый. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

По версии следствия, в 2011 году обвиняемые создали организованную группу и вплоть до 2015-го совершили растрату на сумму свыше 108 миллионов рублей путём заключения договоров на поставку продукции компании по завышенным ценам. По данным следствия, наценка на поставлявшуюся металлопродукцию достигала 102%.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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