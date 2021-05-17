Политолог не исключил, что конфликт между Израилем и ХАМАС затянется надолго

Вашингтон в очередной раз заблокировал принятие Советом Безопасности ООН заявления, призывающего к прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС. О том, почему США приняли именно такое решение, рассказал президент научного центра "Институт Ближнего Востока", политолог Евгений Сатановский.

"Блокируют, потому что соответствующая политическая байда уже идёт десятки лет — есть определённые традиции. До той поры, пока израильтяне не ликвидируют в Газе режим ХАМАС, ничего другого там ждать не приходится. <...> Не надо было уходить из Газа в 2005 году, выводя оттуда дивизию", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "360".

Текущий конфликт между Израилем и Палестиной Сатановский назвал вялотекущей террористической войной. Он отметил, что необходимо было посадить всех, кто участвовал в тайных переговорах в Осло в 1993 году, результатом которых был ряд соглашений с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта. По законам Израиля на тот момент какие-либо переговоры с палестинской стороной были запрещены.

"Тех, кто занимался переговорами в Осло, надо было просто посадить, как это и было положено по израильским законам. Если бы всё это делалось, то мы бы сейчас с вами это не обсуждали. Но поскольку сделано было всё ровно наоборот, то обсуждать мы это будем достаточно долго. Пока, видимо, мир не перевернётся", — сказал Сатановский.