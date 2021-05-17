Жара в Москве побила рекорд 63-летней давности

Столбики термометров в Москве достигли отметки в +27,5 градуса, побив рекорд, установленный 63 года назад. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Прошлый раз так жарко в столице было 17 мая 1958 года. Тогда метеостанция ВДНХ зафиксировала, что воздух прогрелся до +27,1.

Однако Гидрометцентр предупреждает, что это далеко не предел — ожидается, что температура продолжит расти, пока не остановится на отметке в +30 градусов.