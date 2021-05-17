ЦСКА расторг контракт с бывшим мужем Пелагеи
По некоторым данным, он продолжит свою карьеру в составе "Авангарда".
Фото © ХК ЦСКА
Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с Иваном Телегиным. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
В ЦСКА Телегин выступал на протяжении последних семи сезонов — за это время он успел стать обладателем Кубка Гагарина. А в составе национальной команды выиграл Олимпийские игры в Пхёнчхане.
"ХК ЦСКА благодарит Ивана за неоценимый вклад в успехи команды, трудолюбие, преданность хоккею и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
По информации "Чемпионата", Телегин продолжит карьеру в составе омского "Авангарда".
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