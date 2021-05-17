Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

ЦСКА расторг контракт с бывшим мужем Пелагеи

По некоторым данным, он продолжит свою карьеру в составе "Авангарда".

17 мая, 12:34
<p>Фото © ХК ЦСКА</p>

Фото © ХК ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с Иваном Телегиным. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В ЦСКА Телегин выступал на протяжении последних семи сезонов — за это время он успел стать обладателем Кубка Гагарина. А в составе национальной команды выиграл Олимпийские игры в Пхёнчхане.

"ХК ЦСКА благодарит Ивана за неоценимый вклад в успехи команды, трудолюбие, преданность хоккею и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

Пелагея наняла охрану после анонимных угроз из-за развода с Телегиным

Пелагея наняла охрану после анонимных угроз из-за развода с Телегиным

По информации "Чемпионата", Телегин продолжит карьеру в составе омского "Авангарда".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1