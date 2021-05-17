ЦСКА расторг контракт с бывшим мужем Пелагеи

Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с Иваном Телегиным. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В ЦСКА Телегин выступал на протяжении последних семи сезонов — за это время он успел стать обладателем Кубка Гагарина. А в составе национальной команды выиграл Олимпийские игры в Пхёнчхане.