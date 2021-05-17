Футбольная Европа сходит с ума: Головин и Миранчук зажгли, вратарь "Ливерпуля" забил гол, а Дзюба вошёл в историю

Очередной футбольный уик-энд в России и Европе был наполнен огромным количеством самых разных событий. И пока одни грустят из-за закончившегося чемпионата страны, другие искренне и беззаветно радуются успехам наших соотечественников в клубах Старого Света. Хороший, кстати, сигнал перед стартом Евро-2020.

Россия: Жара в Уфе, Дзюба вошёл в историю, а "Спартак" — в Лигу чемпионов

Сезон в РПЛ закончился, с чем спешим всех поздравить! За что его точно можно любить, так это за последний тур. В нём изначально была целая куча интриг и возможных сюрпризов, а на деле поворотов было куда больше. Просто немного хронологии. В 14:00 начинается семь матчей из восьми. В Уфе сильнейшая жара, которая не позволяет командам выйти на поле. Главная интрига — второе место и путёвка в ЛЧ. "Спартак" в Грозном горит, проигрывая "Ахмату" 0:2, а "Локомотив" получает численное преимущество (11 игроков против 9), но никак не может его реализовать. После трёх часов дня картина изменилась очень существенно: красно-белые делают камбэк и залетают в ЛЧ, а "Локо" забивает "Уралу", но слишком поздно.

Параллельно ломается судьба волгоградского "Ротора". Игроки в матче против "Рубина" сделали всё, что могли. И в счёте вели, и были близки к сохранению прописки, как никогда. Но Деспотович сначала убил большую часть надежд, а потом и "Уфа" с "Арсеналом" сыграли так, чтобы вдвоём остаться в РПЛ. Стыков, как известно, не будет. Второй год подряд. Более того, в ФНЛ вылетает лишь "Ротор". "Тамбов" и его банкротство спасли тольяттинский "Акрон", который сумел благодаря этому остаться во втором по силе российском дивизионе. О спортивном принципе, как понимаете, речи и не было. Это же сейчас смело могут говорить и "Оренбург" с "Аланией", которым не дали лицензии и забрали мечту попасть в РПЛ. После матча в Уфе гендиректор "Ротора" Андрей Рекечинский выдал пламенную речь.

"Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня. Это какой-то цирк. У нас, получается, какая-то лига приколов? Понятно, что, поставь градусник в тени, одна будет температура, на солнце — другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно", — заявил Рекечинский в беседе с РИА "Новости".

Зато Артём Дзюба вошёл в историю РПЛ. Ставший третий раз папой нападающий решил покером отметить это событие. Этого ему более чем хватило для того, чтобы стать лучшим бомбардиром за всю историю Российской премьер-лиги. Кстати, и в этом сезоне он стал главным голеадором. Теперь основной вопрос в том, как сыграет Артём на Евро. Быть может, Тибо Куртуа уже надо начинать бояться?

Англия: "Лестер" берёт Кубок, а за "Ливерпуль" забивает вратарь

На Туманном Альбионе играть осталось два тура. "Сити" уже чемпион — это ясно, "Юнайтед" — в группе Лиги чемпионов. Тоже заслуженно. Основная борьба теперь разворачивается за две оставшиеся путёвки. Явно "Челси" и "Ливерпуль" не особо хотят в Лигу Европы, но и "Лестер" тоже не сильно-то туда стремится. "Лисы", кстати, в эти выходные обзавелись ещё одним трофеем — Кубком Англии. После фантастического чемпионства в уже далёком 2016 году команда существовала достаточно спокойно. А тут дошла до финала и выиграла у "Челси". Томас Тухель проиграл первый финал из двух. Но впереди у клубов ещё одно очное противостояние. На сей раз — в Премьер-лиге, и его результат точно отразится на путёвках в ЛЧ.

Туда же из последних сил несётся "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа весь сезон играла не так чтобы великолепно, но в концовке начала выдавать неплохие результаты. И "Юнайтед" в дерби обыграла, причём по всем статьям. И с "Вест Бромвичем" матч вытащила. Причём сделал это не кто-нибудь, а вратарь команды — Алиссон. Да-да, именно вратарь. Он пришёл на угловой и свёл с ума весь футбольный, и не только, мир. Благодаря этому мерсисайдцы продолжают бороться за Лигу чемпионов. Мимо гола Алиссона не смог пройти один из лучших ныне играющих вратарей мира — Мануэль Нойер.

"Вот это гол, дружище", — написал Нойер в своём инстаграме.

Германия: Дортмунд снова в Лиге чемпионов

Всё понятно с местами в Еврокубках в эти выходные стало в Германии. Интрига там была сумасшедшая, но благодаря целой серии результатов она умерла. Удивил "Айнтрахт", который до последнего боролся за Лигу чемпионов, но уступил "Шальке", вылетающему в этом году. Этим-то и воспользовалась "Боруссия" из Дортмунда, которая обыграла "Майнц" и гарантировала себе место в главном турнире Европы. С ними же в компанию к "Баварии" и "Лейпцигу" идёт "Вольфсбург".

Следить в последнем туре, пожалуй, стоит за делами внизу таблицы. Там ещё неясно, кто улетит вниз вместе с "Шальке", а кто получит шанс спастись в переходных матчах. Отменять их пока не собираются. Претендентов трое. "Кёльн" в финальный день сразится с "Шальке", у которого мотивации нет никакой, кроме яркого конца сезона. "Вердер" дома примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, а "Арминия" съездит в гости к "Штутгарту". Угадать, чем тут всё закончится, нереально.

Испания: их осталось двое

Из числа претендентов на чемпионство в Испании выпала "Барселона". Может, и хорошо? Каталонцы спокойно доиграют сезон, а пресса с теми же эмоциями будет безжалостно разносить Рональда Кумана, который на посту тренера сине-гранатовых, судя по всему, провалился. Сочтены его дни или нет — решать не нам, но хороших отзывов ждать ему не стоит.

Трофей же отправится в Мадрид, но вот к кому? "Атлетико" дал шанс "Реалу" по ходу своего матча с "Осасуной", но спас положение дел для команды Симеоне Луис Суарес. Уругваец по своему прошлому в "Барсе" привык портить настроение фанатам "королевского" клуба. Вот и сейчас он сделал это же. Он оформил дубль и вытащил матч для "матрасников". Теперь всё решится в финальном туре. "Атлетико" едет в гости к "Вальядолиду", а "Реал" дома принимает "Вильярреал".

Италия: Миранчук раздаёт, "Ювентус" портит настроение чемпиону

Алексей Миранчук в последние недели заставляет всё больше и больше о себе говорить. Сначала "Болонье" забивал, потом — "Парме". Теперь же успех поменьше, но тоже важный: голевая передача на Пашалича, который забил победный мяч "Аталанты" в матче против "Дженоа". Команды, к слову, устроили триллер — 4:3 в пользу чёрно-синих. Они же гарантированно попали в Лигу чемпионов, с чем всю команду и персонально Миранчука стоит поздравить!

"Ювентус" в этом году уже остался без чемпионства, но может ещё и мимо Лиги чемпионов пролететь. В таком случае Андреа Пирло должен будет самостоятельно собрать чемодан и покинуть Турин. Однако всё ещё можно исправить. И важный для этого шаг был сделан в дерби с "Интером". Тут было всё: и удаления, и Роналду с незабитым пенальти, и страсти на поле. В итоге — 3:2 в пользу "Юве". На кону — два места в ЛЧ. Помимо "старой синьоры" на них претендуют "Милан" и "Наполи". Красно-чёрные в последнем туре едут в гости к "Аталанте", а неаполитанцы принимают "Верону". У "Ювентуса" же — матч с "Болоньей".

Франция: царь Головин и осечка "Лилля"

Главным героем всего этого текста можно назвать Александра Головина. Наш полузащитник "Монако" снова напомнил всем о себе, выдав шикарную игру против "Ренна". Далеко, к слову, не самой слабой команды лиги. У Саши — гол и результативная передача. Всё это — хороший звоночек перед Евро, куда Головин просто обязан поехать.