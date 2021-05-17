"Живот скорректирован": Боня усомнилась в красоте новой "мисс Вселенная" и предложила отдать корону украинке

"Безусловно, понятно, что критерии выбора победителя были известны только жюри. Если мы сравним нашу представительницу, то она действительно очень красивая, изящная, тонкая... Как говорят, о вкусах не спорят и красота — понятие растяжимое. Но я бы девушку из Мексики даже в десятку не поставила", — поделилась своим мнением телеведущая.