"Живот скорректирован": Боня усомнилась в красоте новой "мисс Вселенная" и предложила отдать корону украинке
Телеведущая не разделила мнение жюри и заявила, что обрадовалась бы, если бы конкурс красоты выиграла представительница Незалежной.
Фото © ТАСС / Zuma
Телеведущая и светская львица Виктория Боня раскритиковала выбор жюри на прошедшем конкурсе "Мисс Вселенная". В беседе с Лайфом она выразила сомнения относительно природной красоты победительницы из Мексики.
"Безусловно, понятно, что критерии выбора победителя были известны только жюри. Если мы сравним нашу представительницу, то она действительно очень красивая, изящная, тонкая... Как говорят, о вкусах не спорят и красота — понятие растяжимое. Но я бы девушку из Мексики даже в десятку не поставила", — поделилась своим мнением телеведущая.
Боня заподозрила мексиканку в операции по липокоррекции, а вот в качестве альтернативы телеведущая предложила сделать победительницей "хотя бы украинку". Светская львица отметила, что обрадовалась бы такому выбору, так как "украинцы — наш братский народ".
Напомним, победительницей "Мисс Вселенная — 2020" стала программист из Мексики Андреа Меза. В пятёрку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу. Российская конкурсантка Алина Санько не дошла даже до полуфинала. Приз зрительских симпатий достался девушке из Вьетнама.
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