После критики Путина в России разработают новые школьные программы по истории

Минпросвещения разработает для российских школ новые базовые рабочие программы по истории, для пятых-девятых классов они могут быть представлены уже к началу нового учебного года. Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал ряд учебников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После критики президента были проанализированы предметные программы в школах с низкими образовательными результатами. В результате выяснилось, что 70 процентов из них не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны. В частности, в учебниках почти ничего не рассказывается о таких значимых событиях, как оборона Одессы и Севастополя, или о Нюрнбергских и Токийских судебных процессах.