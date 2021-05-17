После критики Путина в России разработают новые школьные программы по истории
Минпросвещения проанализировало предметные программы и выяснило, что во многих пособиях недостаточно освещены значимые события ВОВ.
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Минпросвещения разработает для российских школ новые базовые рабочие программы по истории, для пятых-девятых классов они могут быть представлены уже к началу нового учебного года. Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал ряд учебников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В России нашли упомянутый Путиным учебник, в котором крайне слабо отражены события Сталинградской битвы
После критики президента были проанализированы предметные программы в школах с низкими образовательными результатами. В результате выяснилось, что 70 процентов из них не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны. В частности, в учебниках почти ничего не рассказывается о таких значимых событиях, как оборона Одессы и Севастополя, или о Нюрнбергских и Токийских судебных процессах.
Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, что очень удивляет. После критики главы государства была организована проверка учебников по истории.
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