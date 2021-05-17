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"Пусть все горят": Пьяный россиянин стримил поджог дома

Полиция выяснила, что поджигатель приходил в этот дом к знакомому, они распивали алкоголь и поссорились из-за жены хозяина квартиры.

17 мая, 12:30

Фото © Соцсети

Пьяный житель Серова показал на стриме, как поджигает дом. Видео © Соцсети

Нетрезвый житель города Серова Свердловской области решил поджечь жилой дом из чувства мести к кому-то, кто ему якобы соврал. Своё деяние он транслировал в прямом эфире в соцсетях.

На кадрах мужчина утверждает, что будет снимать, как дом будет гореть. Затем он поджёг холл деревянного двухэтажного здания. В итоге он заключил, что кому-то "за базар (слова) надо было отвечать". По данным паблика "Типичный Екатеринбург", мужчина утверждает, что звонил в полицию (вероятно, жаловался на обидчика) и предупредил, что совершит поджог.

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Полиция приехала и задержала подозреваемого. Предварительно установлено, что мужчина приходил в этот дом к знакомому, они распивали алкоголь и поссорились. Как установили правоохранители, в ходе вечеринки гость поцеловал жену хозяина квартиры, муж воспринял это, конечно, негативно, и началась ссора. Через некоторое время гость вернулся и попытался поджечь дом, но пламя быстро погасили.

Ранее Лайф писал, что в Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных. До этого руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил сажать на 10 лет (вместо пяти) в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных. В своём письме на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева он напомнил о крупном пожаре в здании Невской мануфактуры, где погиб сотрудник МЧС.

В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек

В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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