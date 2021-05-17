"Пусть все горят": Пьяный россиянин стримил поджог дома

Пьяный житель Серова показал на стриме, как поджигает дом. Видео © Соцсети

Нетрезвый житель города Серова Свердловской области решил поджечь жилой дом из чувства мести к кому-то, кто ему якобы соврал. Своё деяние он транслировал в прямом эфире в соцсетях.

На кадрах мужчина утверждает, что будет снимать, как дом будет гореть. Затем он поджёг холл деревянного двухэтажного здания. В итоге он заключил, что кому-то "за базар (слова) надо было отвечать". По данным паблика "Типичный Екатеринбург", мужчина утверждает, что звонил в полицию (вероятно, жаловался на обидчика) и предупредил, что совершит поджог.