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Жильцы сняли "огненные" кадры пожара у новостройки на севере Москвы

Дым оказался настолько сильным, что буквально окутал многоэтажку и прилегающую местность.

17 мая, 12:13

Фото © LIFE

Новостройка загорелась на севере Москвы, жильцы сняли "огненные" кадры. Видео © LIFE

Плотным чёрным дымом заволокло строящуюся многоэтажку на севере Москвы. Жильцы ближайших домов в Ильменском проезде сняли жуткие кадры, но всё оказалось не так страшно — там загорелся мусор.

Согласно данным МЧС, пожар был локализован на общей площади около 500 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что произошло всё возле здания в Ильменском проезде, д. 15А. Информации о пострадавших не поступало.

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Ранее Лайф писал, как масштабный пожар охватил склад в Подмосковье. Тогда пламя от пожара поднималось на многие метры, а мощный столб дыма был виден издалека.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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