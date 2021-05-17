Жильцы сняли "огненные" кадры пожара у новостройки на севере Москвы

Новостройка загорелась на севере Москвы, жильцы сняли "огненные" кадры. Видео © LIFE

Плотным чёрным дымом заволокло строящуюся многоэтажку на севере Москвы. Жильцы ближайших домов в Ильменском проезде сняли жуткие кадры, но всё оказалось не так страшно — там загорелся мусор.

Согласно данным МЧС, пожар был локализован на общей площади около 500 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что произошло всё возле здания в Ильменском проезде, д. 15А. Информации о пострадавших не поступало.