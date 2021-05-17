Папа римский провёл переговоры с главой МИД Ирана

В Ватикане прошла встреча папы римского Франциска и министра иностранных дел Ирана Мохаммада-Джавада Зарифа. Об этом заявила пресс-служба Святого Престола. Однако цель визита не озвучивается.

Помимо встречи с понтификом у главы иранского МИД запланированы переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо и госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро.

Отмечается, что Зариф, прибывший в Рим в субботу, предложил отдать Израиль под международный суд "за военные преступления против палестинцев".