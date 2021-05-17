Папа римский провёл переговоры с главой МИД Ирана
Кроме того, у Мохаммада Джавада Зарифа запланированы встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо и госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро.
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В Ватикане прошла встреча папы римского Франциска и министра иностранных дел Ирана Мохаммада-Джавада Зарифа. Об этом заявила пресс-служба Святого Престола. Однако цель визита не озвучивается.
Помимо встречи с понтификом у главы иранского МИД запланированы переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо и госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро.
Отмечается, что Зариф, прибывший в Рим в субботу, предложил отдать Израиль под международный суд "за военные преступления против палестинцев".
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более трёх тысяч ракет.
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