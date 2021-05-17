В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"
Всего должно быть построено десять кораблей данных проектов, причём последние два будут заложены в 2021 году.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ
Строительство подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") может продолжиться после того, как будут готовы оставшиеся две субмарины из десяти запланированных. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
"Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации", — отметил собеседник.
Пока неизвестно точное количество субмарин, которые могут построить дополнительно. Но пределы косвенно установлены договором СНВ-3 ("О стратегических наступательных вооружениях") — там отмечено допустимое число пусковых установок и боезарядов.
Всего должно быть построено десять кораблей проекта 955. Из них четыре уже действуют в составе ВМФ России. Это "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" и судно проекта 955А "Князь Владимир". Известны названия ещё двух субмарин, которые будут заложены в этом году: "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".
Напомним, что в состав Военно-морского флота РФ ранее был включён новый корабль — атомный подводный ракетный крейсер "Казань" проекта "Ясень-М". Главком ВМФ выразил уверенность в том, что экипаж субмарины будет с достоинством и честью нести службу, а также сделает всё для укрепления обороноспособности Российской Федерации.
Комментариев: 0