Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"

Всего должно быть построено десять кораблей данных проектов, причём последние два будут заложены в 2021 году.

17 мая, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

Строительство подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") может продолжиться после того, как будут готовы оставшиеся две субмарины из десяти запланированных. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

"Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации", — отметил собеседник.

Пока неизвестно точное количество субмарин, которые могут построить дополнительно. Но пределы косвенно установлены договором СНВ-3 ("О стратегических наступательных вооружениях") — там отмечено допустимое число пусковых установок и боезарядов.

Всего должно быть построено десять кораблей проекта 955. Из них четыре уже действуют в составе ВМФ России. Это "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" и судно проекта 955А "Князь Владимир". Известны названия ещё двух субмарин, которые будут заложены в этом году: "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".

ВМФ России усилят тремя атомными подлодками до конца года

ВМФ России усилят тремя атомными подлодками до конца года

Напомним, что в состав Военно-морского флота РФ ранее был включён новый корабль — атомный подводный ракетный крейсер "Казань" проекта "Ясень-М". Главком ВМФ выразил уверенность в том, что экипаж субмарины будет с достоинством и честью нести службу, а также сделает всё для укрепления обороноспособности Российской Федерации.

Новейшая атомная субмарина "Казань" поступит на вооружение ко Дню ВМФ

Новейшая атомная субмарина "Казань" поступит на вооружение ко Дню ВМФ

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1