В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"

Строительство подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") может продолжиться после того, как будут готовы оставшиеся две субмарины из десяти запланированных. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

"Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации", — отметил собеседник.

Пока неизвестно точное количество субмарин, которые могут построить дополнительно. Но пределы косвенно установлены договором СНВ-3 ("О стратегических наступательных вооружениях") — там отмечено допустимое число пусковых установок и боезарядов.

Всего должно быть построено десять кораблей проекта 955. Из них четыре уже действуют в составе ВМФ России. Это "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" и судно проекта 955А "Князь Владимир". Известны названия ещё двух субмарин, которые будут заложены в этом году: "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".