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Виновник трагедии в Казани сдал экзамен по стрельбе лишь со второго раза, допустив критическую ошибку

Обучение в специализированном центре у Галявиева началось 11 февраля, курсы обошлись студенту в шесть тысяч рублей.

17 мая, 11:42
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<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев </p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Убивший девять человек в казанской школе Ильназ Галявиев не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения оружия. Как сообщил Лайфу источник, студент допустил грубейшую ошибку и был отправлен на пересдачу.

Обучение в специализированном центре у Галявиева началось 11 февраля. Инструкторы сразу обратили внимание на парня из-за его возраста. Курсы обошлись студенту в шесть тысяч рублей и делились на теоретическую и практическую части.

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После успешной сдачи теории Галявиева отправили на практический экзамен, который проходил 9 марта. Однако парень практику завалил, допустив грубейшую ошибку: при перезарядке пистолета направил дуло на себя. Инструкторы решили отправить его на дополнительное занятие, после которого 16 февраля Галявиев всё же сдал экзамен и получил сертификат об окончании учебного центра.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Николай Озеров
Николай Озеров

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