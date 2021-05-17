Виновник трагедии в Казани сдал экзамен по стрельбе лишь со второго раза, допустив критическую ошибку

Убивший девять человек в казанской школе Ильназ Галявиев не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения оружия. Как сообщил Лайфу источник, студент допустил грубейшую ошибку и был отправлен на пересдачу.

Обучение в специализированном центре у Галявиева началось 11 февраля. Инструкторы сразу обратили внимание на парня из-за его возраста. Курсы обошлись студенту в шесть тысяч рублей и делились на теоретическую и практическую части.