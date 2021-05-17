Виновник трагедии в Казани сдал экзамен по стрельбе лишь со второго раза, допустив критическую ошибку
Обучение в специализированном центре у Галявиева началось 11 февраля, курсы обошлись студенту в шесть тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Убивший девять человек в казанской школе Ильназ Галявиев не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения оружия. Как сообщил Лайфу источник, студент допустил грубейшую ошибку и был отправлен на пересдачу.
Обучение в специализированном центре у Галявиева началось 11 февраля. Инструкторы сразу обратили внимание на парня из-за его возраста. Курсы обошлись студенту в шесть тысяч рублей и делились на теоретическую и практическую части.
После успешной сдачи теории Галявиева отправили на практический экзамен, который проходил 9 марта. Однако парень практику завалил, допустив грубейшую ошибку: при перезарядке пистолета направил дуло на себя. Инструкторы решили отправить его на дополнительное занятие, после которого 16 февраля Галявиев всё же сдал экзамен и получил сертификат об окончании учебного центра.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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