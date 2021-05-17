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Новак уверен, что "Северный поток – 2" будет достроен

В правительстве утверждают, что Европа нуждается в российском газе и наша страна способна в любой момент увеличить объём поставок.

17 мая, 11:49

Фото © TACC / Jens Büttner / dpa-Zentralbild

Проект газопровода "Северный поток – 2" является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнёрами. Таким образом, несмотря на противодействие со стороны некоторых стран, он будет в итоге достроен. Такую точку зрения озвучил вице-премьер России Александр Новак.

"Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении "Северного потока – 2" до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому я считаю, что проект будет реализован", — сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

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Новак добавил, что минувшая холодная зима показала, что Европа нуждается в российском газе. Но у России есть возможность в любой момент увеличить объём поставок газа в Европу, что для нашей страны служит одним из основных конкурентных преимуществ.

"У нас мощные резервы. Мы имеем возможность в любой момент увеличить объём поставок. Это одно из наших конкурентных преимуществ. В случае с Европой мы не просто надёжные поставщики. Мы ещё и гаранты энергетической безопасности, "замыкающие" в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций", — заключил Новак.

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Проект газопровода, как уже сообщал Лайф, предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он находится уже на завершающей стадии строительства, но США по-прежнему всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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