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В России появился новый профессиональный праздник

Он будет отмечаться 19 мая. Дата выбрана не просто так: именно в этот день в 1581 году с позволения Ивана Грозного на Руси была открыта первая аптека.

17 мая, 11:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство России установило 19 мая новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Соответствующее постановление российского премьера Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника — и отмечать его 19 мая", — говорится в тексте.

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19 мая будут чествовать не только провизоров и фармацевтов, но и иных работников фармацевтической отрасли. Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1581 году с позволения Ивана IV Грозного на Руси была открыта первая аптека, которая не только продавала, но и производила лекарства.

Ранее в Общественной палате предложили учредить в России новый праздник — День здорового образа жизни. Там считают, что отмечать его можно 7 апреля.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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