В России появился новый профессиональный праздник

19 мая будут чествовать не только провизоров и фармацевтов, но и иных работников фармацевтической отрасли. Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1581 году с позволения Ивана IV Грозного на Руси была открыта первая аптека, которая не только продавала, но и производила лекарства.