В России появился новый профессиональный праздник
Он будет отмечаться 19 мая. Дата выбрана не просто так: именно в этот день в 1581 году с позволения Ивана Грозного на Руси была открыта первая аптека.
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Правительство России установило 19 мая новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Соответствующее постановление российского премьера Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника — и отмечать его 19 мая", — говорится в тексте.
19 мая будут чествовать не только провизоров и фармацевтов, но и иных работников фармацевтической отрасли. Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1581 году с позволения Ивана IV Грозного на Руси была открыта первая аптека, которая не только продавала, но и производила лекарства.
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