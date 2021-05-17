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"Готовят новую смену": Эксперт рассказал, почему секты залегли на дно в России

По его мнению, руководители таких объединений понимают, что их деятельность незаконна, и скрываются всеми доступными способами.

17 мая, 12:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российские секты начали вести себя куда более скрытно, не освещая широко свою деятельность и избегая огласки, поскольку они готовятся к изменениям в структуре и руководстве. Такое заявление сделал врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин.

"Видимо, готовят новую смену. У них тайм-аут, потому что каких-то активных характерных действий для сект нет. Видимо, есть центральное руководство, которое координирует эти действия", — сказал он в беседе с Ura.ru.

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Он также добавил, что сейчас пока не понятно, какая из сект представляет наибольшую опасность, так как их сейчас слишком много, они часто меняют названия и дислокацию. По его словам, руководители таких объединений понимают, что их деятельность незаконна, и скрываются всеми доступными способами.

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Эксперт высказал мнение, что секты отнюдь не стали слабее, просто убрали следы своего присутствия из общего инфополя. Звездин считает, что вся основная их деятельность сейчас происходит в Интернете, где они занимаются вербовкой новых рекрутов, а также травлей неугодных им личностей.

Ранее одногруппник Ильназа Галявиева, убившего девять человек в казанской гимназии, рассказал, что тот предлагал ему вступить в секту за год до трагического инцидента. Однако тогда ребята лишь посмеялись над бредовым предложением, посчитав его шуткой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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