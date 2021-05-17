В Родительском комитете оценили новые антитеррор-меры в детских лагерях: Вселяет некоторый оптимизм

Новые требования антитеррористической безопасности в детских лагерях являются хорошей мерой, поскольку в таких местах собираются крупные группы несовершеннолетних. Об этом Лайфу рассказал сопредседатель общественной организации "Родительский комитет" Михаил Богданов.

"Насколько мне известно, в этом плане у лагерей защищённость оставляет желать лучшего. Всё-таки это места пребывания достаточно крупных групп детей, поэтому, касательно тех же тревожных кнопок и видеонаблюдения, лишними не будут. Если их реализуют, то это будет хорошо. И хорошо, что об этом думают", — сказал Богданов.

По словам собеседника Лайфа, если подобные средства защиты будут введены, то отношение родителей к такого рода учреждениям будет только положительное.

"Хотя риски, конечно, существуют, и абсолютно защитить от всех напастей, наверное, невозможно. Сам факт того, что подобные меры безопасности будут присутствовать, вселяет некоторый оптимизм", — добавил он.