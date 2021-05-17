Лавров: Чехия с позором расхлёбывает историю со взрывами во Врбетице

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Чехия сейчас с позором расхлёбывает историю со взрывами на складах с боеприпасами во Врбетице, в причастности к которым Прага обвинила Москву.

"Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Лавров отметил, что чешские спецслужбы путаются в показаниях и выдвигают всё новые и новые версии. По мнению главы МИД РФ, надо сначала у себя (в Чехии) разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по какому поводу даже ещё не закончено следствие. При этом министр усомнился, что едва ли это дело в Чехии закончится каким-то конкретным результатом.