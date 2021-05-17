Лавров: Чехия с позором расхлёбывает историю со взрывами во Врбетице
По словам главы российского МИДа, чешские спецслужбы выдвигают всё новые версии, но до сих пор не разобрались в произошедшем до конца.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Чехия сейчас с позором расхлёбывает историю со взрывами на складах с боеприпасами во Врбетице, в причастности к которым Прага обвинила Москву.
"Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Лавров отметил, что чешские спецслужбы путаются в показаниях и выдвигают всё новые и новые версии. По мнению главы МИД РФ, надо сначала у себя (в Чехии) разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по какому поводу даже ещё не закончено следствие. При этом министр усомнился, что едва ли это дело в Чехии закончится каким-то конкретным результатом.
Лайф рассказывал, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Связано это было со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешская сторона тогда заявила, что, по её версии, российские спецслужбы могут быть причастны к данному инциденту. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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