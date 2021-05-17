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В сборной Италии по хоккею выявили 15 случаев заболевания коронавирусом перед ЧМ

Заболел новой инфекцией даже главный тренер команды. Он будет работать с хоккеистами дистанционно.

17 мая, 13:16

Фото © AP / TASS

За несколько дней до начала чемпионата мира по хоккею в сборной Италии произошла вспышка коронавируса. 15 человек сдали положительные тесты, включая главного тренера Грега Айрленда.

При этом сборная Италии не станет сниматься с турнира, а наставник будет консультировать команду в онлайн-режиме.

Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая в Риге.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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