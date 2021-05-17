В сборной Италии по хоккею выявили 15 случаев заболевания коронавирусом перед ЧМ

За несколько дней до начала чемпионата мира по хоккею в сборной Италии произошла вспышка коронавируса. 15 человек сдали положительные тесты, включая главного тренера Грега Айрленда.

При этом сборная Италии не станет сниматься с турнира, а наставник будет консультировать команду в онлайн-режиме.