В сборной Италии по хоккею выявили 15 случаев заболевания коронавирусом перед ЧМ
Заболел новой инфекцией даже главный тренер команды. Он будет работать с хоккеистами дистанционно.
Фото © AP / TASS
За несколько дней до начала чемпионата мира по хоккею в сборной Италии произошла вспышка коронавируса. 15 человек сдали положительные тесты, включая главного тренера Грега Айрленда.
При этом сборная Италии не станет сниматься с турнира, а наставник будет консультировать команду в онлайн-режиме.
Чемпионат мира по хоккею стартует 21 мая в Риге.
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