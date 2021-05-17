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Хозяина взорвавшихся чешских складов заподозрили в связи с организаторами взрыва

По версии следствия, владелец компании, арендовавшей складской комплекс у армии Чехии во Врбетице, мог встречаться с подозреваемыми.

17 мая, 13:41
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петр Бернатик – младший за день до первого взрыва в течение около 40 минут находился недалеко от гостиницы "Коррадо". Там, по версии следствия, проживали подозреваемые. Однако это лишь одна из версий правоохранителей, сообщает чешское издание Respekt.

Сам Бернатик-младший отказывается отвечать на вопросы представителей СМИ. Адвокат заявил сначала, что его подзащитный мог просто стоять на машине на перекрёстке возле отеля, а позже — что он и вовсе никогда там не был и ни с кем не встречался. По данным источников издания, "странное поведение" Бернатика может свидетельствовать о его причастности к взрывам.

Захарова обвинила Чехию в "перекладывании вины" за взрывы во Врбетице на Россию

Захарова обвинила Чехию в "перекладывании вины" за взрывы во Врбетице на Россию

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Чехия с позором расхлёбывает историю со взрывами на складах с боеприпасами во Врбетице, в причастности к которым Прага обвинила Москву. Лавров отметил, что чешские спецслужбы путаются в показаниях и выдвигают всё новые и новые версии. По мнению главы МИД РФ, Чехии стоит самой разобраться в инциденте, прежде чем выгонять дипломатов.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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