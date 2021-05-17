ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

Банк России заметил быстрый рост долговой нагрузки граждан, а в случае некоторых видов розничного кредитования можно говорить о "пузырях". Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о "пузырях", — сказала она, выступая на рабочей группе Комитета по финрынку в Госдуме.

При этом ранее, в марте, Банк России уже сообщал, что долговая нагрузка россиян к началу текущего года выросла до рекордных 11,7%. Такой резкий скачок связан в первую очередь с пандемией и сокращением доходов граждан.