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ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

Долговая нагрузка россиян к началу текущего года выросла до рекордных 11,7%.

17 мая, 13:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России заметил быстрый рост долговой нагрузки граждан, а в случае некоторых видов розничного кредитования можно говорить о "пузырях". Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о "пузырях", — сказала она, выступая на рабочей группе Комитета по финрынку в Госдуме.

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При этом ранее, в марте, Банк России уже сообщал, что долговая нагрузка россиян к началу текущего года выросла до рекордных 11,7%. Такой резкий скачок связан в первую очередь с пандемией и сокращением доходов граждан.

Кроме того, в марте россияне установили рекорд по количеству взятых микрокредитов. Число выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% — в годовом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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