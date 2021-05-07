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Продавший шею за рекламу блогер набил ник сексолога с ошибкой

Поначалу он не хотел что-либо менять, но стороны пришли к соглашению.

7 мая 2021, 22:40
<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Фото предоставлено Лайфу

Блогер Егор Онопко из Владивостока, который продал шею под рекламу, один из ников набил с ошибкой. Об этом его клиентка (сексолог Александра) рассказала МБН "360".

"У меня аудитория, привыкшая к провокациям или спорным, пограничным историям. Я увидела парня, который предлагал рекламное место. Я подумала, это было бы смешно, это было бы интересно — просто где-то ходит человек с моим никнеймом в "Инстаграме". Я решила купить", — рассказала предысторию девушка.

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Но ошибка закралась в набитом нике. Онопко перепутал последнюю букву и вместо y набил i. Сторонам удалось договориться, хотя и не без труда. Блогер просто перебьёт букву. Девушка добавила, что испытала странные чувства, подумав, что кто-то будет ходить с названием её аккаунта всю жизнь.

Напомним, что акция произошла из обсуждения с подписчиками судьбы баннеров в России. Стоимость одной рекламной интеграции Онопко начиналась от 100 000 рублей. Все десять мест были проданы за один вечер.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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